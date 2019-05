Outre la fonction sportive, le projet "Velodroom" doit permettre de faire vivre ce site de 25 000 mètres carrés, qui sera transformé en cité universitaire à l'horizon 2025.

D'ici 2025, les casernes d'Ixelles de la rue Fritz Toussaint seront transformées en cité universitaire pouvant accueillir 600 étudiants et 200 familles dans le cadre du projet Usquare. Mais en attendant, et afin de continuer à animer ce site de 25 000 mètres carrés, le projet See U a vu le jour. Il s'agit de la plus grande occupation temporaire de Belgique avec, comme colonne vertébrale, l'innovation sociale et durable, l'apprentissage et l'expérimentation.

Le projet See U réunit plus de 50 porteurs de projets variés qui se sont réappropriés le site des casernes, jadis occupé par la gendarmerie. C'est dans ce cadre qu'un vélodrome construit en bois vient d'être installé au cœur des casernes. Un événement qui coïncide avec le grand départ du Tour de France à Bruxelles.

L'infrastructure a été réalisée par Bruno Herzeel et Elke Thuy, en collaboration avec le collectif d'architectes dallas. Mais la création en bois n'est pas uniquement dévolue à une fonction sportive, puisque l'objectif est aussi d'en faire un lieu convivial et familial ouvert à tous. Deux vélodromes similaires ont déjà été réalisés à Courtrai et à Anvers.

Un vélodrome au cœur des casernes d'Ixelles © Bauweraerts



"Le Velodroom a un rôle de promotion du vélo et de la mobilité douce. Il incite les visiteurs à se rendre à vélo sur le site. La fonction première de ce vélodrome vise à rassembler les gens et faire la jonction entre les quartiers du cimetière d'Ixelles, de la place Flagey", explique Jonathan Ectors, coordinateur du projet See U. "Il faut bien comprendre que le but n'est pas uniquement de faire du vélo. On va organiser des séances de cinéma en plein air, des parties de pétanque, des soirées open air qui ne finiront pas trop tard, des rendez-vous gastronomiques. Bref cet espace nous offre d’innombrables possibilités d'activités pour continuer à faire vivre ce site au cœur de Bruxelles."

Un vélodrome au cœur des casernes d'Ixelles © Bauweraerts



Afin de marquer le coup, l'inauguration officielle du Velodroom est prévue les 1 et 2 juin prochains. Une course cycliste s'y déroulera, ainsi que des initiations au vélo. Les organisateurs de Velodroom évalueront le projet après trois mois.