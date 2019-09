Contrairement à ce qui a été écrit, la ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) ne confirme pas que la gratuité de la Stib pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans sera effectivé à partir de juillet 2020.

En cause : les négociations budgétaires suivent leurs cours et il est donc prématuré de communiquer à ce sujet. "Aucune date n'a encore été décidée. La gratuité des moins de 25 ans et des plus de 65 ans doit être vue dans une négociation plus large du budget. Le gouvernement bruxellois a rassemblé tous les opérateurs afin de voir l'impact qu'auront les décisions politiques sur les budgets et il est donc prématuré d'effectuer une quelconque information à ce sujet", explique-t-on du côté du cabinet de la ministre.

Même son de cloche du côté du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. "Le projet est encore à l'étude et il est encore trop tôt pour confirmer ou infirmer l'information. C'est une information essentiellement technique émanant de la Stib et pas du gouvernement", fait-on savoir au cabinet Vervoort.