Le groupe local de Greenpeace Brussels lance une campagne citoyenne "La rue est à vous !" dans le but de demander à la Région de Bruxelles-Capitale d'étendre le dispositif existant du dimanche sans voiture à tous les premiers dimanches des mois d'avril à septembre à partir de 2021, soit six dimanches sans voiture par an.

“La multiplication de journées sans voiture dans le courant de l'année est déjà appliquée dans de nombreuses villes à travers le monde avec des nuances et des motivations variées, par exemple Bogota, Toronto, Jakarta, New York, Mexico City, Edinburgh, Paris,... Bruxelles, en tant qu'entité fédérée, mais aussi capitale de la Belgique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région flamande, de l'Union européenne et siège de institutions internationales, ne peut pas rester sur le bas côté, mais doit montrer l'exemple de la route à suivre et se tenir à la pointe de la mobilité du futur”, explique Camille, bénévole pour Greenpeace Bruxelles.

Une pétition a été lancée afin d’exiger la multiplication de ce dispositif. Elle évoque de nombreux avantages de la journée sans voiture pour les habitant.e.s (se réapproprier la ville, respirer à pleins poumons, favoriser une transition en douceur vers une mobilité durable, etc.).

La campagne “La rue est à vous !” se inclusive vis-à-vis de tou.te.s les citoyen.ne.s, quels que soient leur mode de transport habituel ou leurs besoins spécifiques.