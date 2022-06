Après la grève de ce 31 mai, une nouvelle action va paralyser les transports en commun bruxellois. "Le réseau de la STIB sera fortement perturbé le 20 juin prochain, en raison d’une nouvelle journée d’action nationale à l’appel des organisations syndicales. La STIB recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour leurs déplacements ce jour-là et s’excuse pour les désagréments", indique ce lundi la société régionale de transport.

Des informations en temps réel seront communiquées sur les canaux habituels de la Stib à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux Twitter, le site internet et le "Customer Care". "Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action. De plus, le cortège des manifestants dans le centre-ville risque d’engendrer des interruptions et déviations de lignes."