La circulation des métros est perturbée à Bruxelles en raison de la journée d'action nationale des syndicats. Sur les quatre lignes qui quadrillent la capitale, une seule est en service, il s'agit de la ligne 1, a indiqué la Stib mardi matin via Twitter.

Les trams des lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 circulent en ce moment sur le réseau, selon une mise à jour de la situation à 7h30. Des bus sillonnent également la capitale sur les lignes 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (prolongé jusqu'à Étangs Noirs), 88 et 95.

"Les autres lignes ne rouleront pas aujourd'hui", précise encore la société de transport en commun.

© Stib

Cette journée d'actions vise à dénoncer un malaise général dans le secteur public. Le front commun syndical déplore un manque de moyens et de respect du dialogue social de la part des autorités. Les représentants des travailleurs et travailleuses réclament plus de pouvoir d'achat, d'investissements ainsi que le renforcement des pensions.

Les actions s'étendent à tous les services publics, fédéraux, communautaires et régionaux.