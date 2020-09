Handycab, c’est le nom de la nouvelle plateforme de réservation qui a pour ambition de centraliser l'offre de taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite. L'application a été développée par le secteur taxi après concertations avec des personnes et des associations actives sur les questions d'accessibilité des PMR, et avec des professionnels du secteur du taxi.

"Le principe est de rassembler sur une même plateforme la plupart, et à terme, la totalité des taxis adaptés en circulation dans la Région de Bruxelles-Capitale. Un atelier de transformation et d'adaptation fournissant un support technique à la flotte de taxis mis à la disposition de notre public-cible assure la continuité du service", précise l’équipe à l’origine de l’application.

Pour atteindre ce but rassembleur, aucune contrainte d'exclusivité et un coût marginal devraient convaincre la majorité des taxis PMR de se connecter à la plateforme. Les seules conditions d’accès étant le suivi d’une formation, l’adhésion à la charte de qualité et la possession d’un kit de séparation garantissant les mesures barrières à bord. Concrètement, les taxis pourront continuer, s'ils le souhaitent, à travailler avec les autres plateformes, dites traditionnelles, tout en se connectant sur l'application Handycab, sans que cela constitue une charge supplémentaire.

"Je suis très heureux de la mise en place de cette nouvelle initiative par le secteur taxi pour nos concitoyens. Outre la qualité du service et le professionnalisme des collaborateurs, Handycab s’engage à servir la clientèle PMR en priorité. L’utilisation de cette application représentera un gain de temps car l'essentiel de l'offre sera joignable et disponible sans avoir à contacter plusieurs centraux pour trouver un véhicule adapté dans les meilleurs délais. Un véritable plus quand on connait les difficultés de mobilité que peut rencontrer ce public d’usagers", déclare le ministre-Président Rudi Vervoort (PS).

Tous les moyens de paiement seront acceptés, que ce soit depuis l'application ou à bord du taxi. Un récapitulatif du trajet sera systématiquement envoyé par mail aux usagers du service. Par ailleurs, un help desk sera joignable 24H/24 et 7 jours/7. "Nous sommes très enthousiastes à l’idée de relever ce nouveau défi et sommes convaincus qu'avec l'aide de tous, usagers, associations et entreprises, nous ferons de ce projet un outil abouti, et très utile pour la mobilité des PMR", ajoute l’équipe Handycab.

"Pouvoir se déplacer en ville est un droit fondamental pour chacun. C'est pourquoi nous travaillons avec le gouvernement bruxellois sur toutes sortes d'alternatives, afin que chacun puisse utiliser le moyen de transport qui lui convient le mieux. Grâce à Handycab, il y aura une alternative supplémentaire et durable pour les personnes à mobilité réduite", conclut Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Par ailleurs dans la même volonté d'amélioration du quotidien des PMR, le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi dernier un projet d'arrêté destiné à améliorer le bien-être des usagers PMR. En effet, grâce à une réadaptation des critères techniques des taxis PMR (hauteur, largeur, espace destiné à la chaise roulante, rampe, etc.), les nouveaux véhicules devront à l'avenir être mieux équipés afin de répondre de manière optimale aux exigences d'un public qui mérite une offre adaptée.