Vingt ans. Il aura fallu tout ce temps pour que les quatre sociétés de transports publics (SNCB, Tec, De Lijn et Stib) et les quatre gouvernements concernés (fédéral et les trois Régions) s’entendent pour mettre en place un système de tarification intégrée spécifique à l’arrondissement de Bruxelles et sa proche périphérie.