La pratique du vélo à Bruxelles n'a jamais été aussi élevée qu'en ces temps de crise sanitaire, et de plus en plus d'enfants enfourchent leur deux-roues pour se rendre à l'école. Pour Marc Loewenstein, chef de groupe Défi au parlement bruxellois, de nombreux aménagements doivent encore être réalisés afin de sécuriser ces usagers faibles. Il plaide pour l'obligation du port du masque pour les enfants de moins de 14 ans.

Selon vous, quels efforts doivent être consentis pour inciter la population à rouler à vélo ?

"Lorsqu’on parle de mobilité, il est absolument indispensable de ne pas oublier la dimension sécurité routière. Cela passe par des infrastructures cyclables de qualité, par des trottoirs en bon état et l’ajustement des traversées piétonnes pour garantir un cheminement confortable pour les personnes valides mais également pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Cela passe aussi par des mesures plus contraignantes. Au plus le temps passe, au plus j’observe les jeunes à vélo, en particulier lors de la journée sans voiture, au plus je suis convaincu de la nécessité de rendre le port du casque obligatoire, à tout le moins jusqu’à 14 ans."

Il s'agit d'une compétence fédérale. Quel levier comptez-vous activer pour concrétiser cette mesure ?

"J'ai déposé une proposition de résolution au parlement bruxellois visant à demander au gouvernement fédéral de rendre obligatoire le port du casque pour les mois de 14 ans. Le PS semble adopter une position identique en Wallonie. J’espère que ça suivra à Bruxelles. Quant à Ecolo-Groen, j’espère que, malgré leurs réticences a priori, ils seront sensibles aux arguments de davantage de sécurité et de protection pour les plus jeunes. Je demande également d’organiser une campagne de sensibilisation en vue d’informer le public visé par cette obligation et rappeler à tous les bonnes pratiques cyclistes allant des règles de la sécurité routière aux comportements à adopter pour circuler en sécurité, quel que soit son mode de transport."

Quel regard portez-vous sur le projet de ville apaisée, avec l'instauration au 1er janvier 2021 de la zone 30 partout à Bruxelles, sauf axes structurants ?

"Je suis d'accord sur le principe de ville apaisée, qui était la thématique de la semaine de la mobilité, mais cela ne signifie pas seulement 'une ville avec moins de voitures'. Cela implique aussi que, lorsqu’on veut mettre en place de nouvelles mesures, comme les aménagements cyclables et les modifications de circulation, on le fait dans le respect et la concertation, de manière à ne pas créer de l’énervement et des conflits entre usagers."

Que reprochez-vous dès lors au gouvernement bruxellois ?

"Aujourd’hui, si l’objectif est louable, la méthode est mauvaise. Les décisions prises montent les usagers les uns contre les autres alors qu’une cohabitation respectueuse des uns et des autres est possible. Pour y arriver, il faut une méthode qui mette les usagers en confiance. Elle repose sur le principe de transparence, d’objectivation et de concertation cher à tous les décideurs. C’est une question de respect envers les usagers, riverains, commerçants. Tout le monde a clamé en campagne l’importance de la participation citoyenne, et je suis le premier à la soutenir, il faut être cohérent et veiller à ce que celle-ci soit bien effective, permettre à chacun de s’exprimer. Que l’on cesse enfin avec la manière actuelle de procéder qui génère des tensions dont on pourrait se passer, qui ajoute de la méfiance à la méfiance."

Vous craignez que les aménagements cyclables réalisés durant la crise sanitaire soient permanents ?

"Il faut être honnête avec les usagers. Si c’est pour dire 'on va tester pendant deux mois mais on dit déjà qu’on ne reviendra pas en arrière", ça ne va pas. On ne peut pas tromper les gens en parlant d’aménagements temporaires lorsque l’on sait que certaines pistes cyclables, par exemple, sont dans les cartons de Bruxelles Mobilité et qu’un test, sans permis, peut théoriquement durer pendant 2 ans. Au niveau de l'avenue Albert, par exemple, cela fait au moins 6 ans que c’est en test. Cela démontre que cette échéance des "2 ans" est toute relative, et que les habitants ne sont pas dupes des soi-disant tests tels qui sont réalisés aujourd’hui. Il n’y a pas de honte à revenir sur une option lorsque des problèmes sont constatés sur le terrain."

Quel conseil donneriez-vous au gouvernement bruxellois et sa ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ?

"S’il faut impérativement prendre des mesures pour améliorer la qualité de vie des Bruxellois, limiter le trafic de transit des quartiers résidentiels, appliquer Good Move (le plan régional de mobilité, NdlR), on ne peut simplement substituer le "tout au vélo" au "tout à la voiture", du jour au lendemain sans tenir compte de ceux qui, pour des raisons sociales, professionnelles, médicales, privées, ont une nécessité à se déplacer en voiture, sans mettre un focus particulier sur les piétons et les PMR. Régler les problèmes de mobilité à coup de blocs de béton et barrières Nadar n’est pas la meilleure méthode pour résoudre un problème aussi complexe et sensible. Pour terminer sur l’aspect ville apaisée, si cette "ville apaisée" est la formule consacrée pour la Semaine de la mobilité bruxelloise, en Wallonie, on lui a préféré la formule : "L’espace public, cela se partage". Formule que je partage davantage dans les circonstances que nous connaissons."