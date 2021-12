La vidéo est insolite et provoque l’hilarité des internautes ! La scène se déroule samedi dernier vers 8h à Bruxelles, dans la station de prémétro Diamant à Schaerbeek. On y voit une camionnette blanche qui roule sur les rails du tram…

Une situation "cocasse", avoue la Stib, qui pointe du doigt les dangers et conséquences de cette inédite et illégale irruption sur les voies. "La camionnette est entrée sur le site du prémétro et a poursuivi son petit bonhomme de chemin… avant finalement de s’arrêter, car ses pneus et son carter d’huile étaient endommagés. Un de nos engins est donc intervenu pour remorquer le véhicule", détaille la porte-parole de la société bruxelloise de transport.

La circulation de la voie a dû être interrompue entre 8h et 11h30. La police a été contactée et a intercepté le conducteur à sa sortie.

Une escapade qui coûte cher

Est-ce une bourde ? Un défi effronté ? En tout cas, l’addition de cette escapade souterraine va s’avérer salée. "Ça va lui coûter un pont", indique la porte-parole de la Stib.

Le chauffeur devra en effet payer les frais de remorquage, les réparations aux infrastructures endommagées, les indemnités d’interruption du trafic, une éventuelle amende ainsi que les réparations de son propre véhicule. Une somme considérable qui incitera peut-être le conducteur à faire preuve de davantage de vigilance à l’avenir…