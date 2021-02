Lancé lors de la précédente législature, l'ambitieux chantier de rénovation de la station métro De Brouckère s'est achevé récemment. Les usagers peuvent aujourd'hui profiter d'une station plus sûre et accessible au coeur des lignes 1 et 5 du métro."De Brouckère constitue un maillon essentiel dans la mobilité bruxelloise. Cette rénovation a transformé cette station qui était vieillissante en magnifique pôle intermodal, écoconstruit et ouvert sur la ville. C'est une belle réussite ! " se réjouit Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité et des Travaux Publics.

"Vu la rénovation de l’espace public en surface et l’arrivée du piétonnier, il était primordial pour moi en 2015 de prévoir la rénovation des stations Bourse et De Brouckère pour en faire des lieux agréables et de référence. Aujourd’hui, ces grands travaux sont une réussite. Rénovées, De Brouckère et Bourse se révèlent être de véritable cartes de visite et motifs de fierté pour la capitale et ses habitants" indique Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d'Etat en charge de l’urbanisme.

Bruxelles Mobilité et la Stib ont mené ces dernières années un programme de rénovation ambitieux. Celui-ci s'est déroulé en deux volets : d'abord la rénovation de la station de pré-métro sous la place De Brouckère (inaugurée début 2019, avec la création d'un grand parking vélo souterrain, en même temps que la station Bourse-Grand-Place) puis la rénovation de la station de métro sous le centre Anspach, place de la Monnaie (de mi-2017 à aujourd'hui).

© DR

"Je suis heureux que ces travaux soient terminés. Je veux souligner la bonne collaboration avec la Région et la Stib, une des sociétés bruxelloises les plus fiables avec qui nous travaillons sur plusieurs chantiers à la Ville. Cette rénovation permettra certainement une meilleure expérience aux usagers qui veulent se rendre dans le centre-ville" se réjouit Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

"Le coût de la rénovation de la station métro De Brouckère s'élève à 17 millions pour le gros oeuvre, le parachèvement et les équipements divers (escalators, éclairage, signalétique, adduction d’eau, caméras, etc.). C'est un de nos plus gros chantier "transport public" des 5 dernières années" souligne Christophe Vanoerbeek, directeur général de Bruxelles Mobilité.

Les travaux de rénovation côté métro ont permis de créer un nouvel accès reliant les quais via la salle des guichets à la place de la Monnaie, au coin de la rue de L’Evêque, d'agrandir l'espace et mieux organiser les flux de circulation (2 escaliers et 3 escalators supplémentaires), d'améliorer l'éclairage et créer des puits de lumière naturelle, et enfin d'élargir les quais pour améliorer le confort et la sécurité des voyageurs.

La salle des guichets est aujourd'hui deux fois plus spacieuse et les espaces commerciaux agréables.