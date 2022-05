Assurant depuis septembre une connexion directe entre la Gare Centrale et Forest National, en passant par Bervoets, la porte de Hal, la ligne de bus 52 voit déjà le bout de son trajet raboté après seulement quelques mois d’existence. Dès ce lundi 30 mai, le 52 aura désormais son terminus méridional à Forest-Centre (Bervoets), et ne desservira donc plus les arrêts Saint-Denis, Gare de Forest-Est et Forest-National.

© JC Guillaume

Sur son site, la Stib indique que la mesure est prise "afin de réduire la circulation sur la chaussée de Bruxelles entre les arrêts Forest Centre et Saint-Denis". "La ligne a été dessinée dans le cadre du plan directeur bus. Mais entre-temps la ville évolue. On constate que faire circuler le bus jusqu’à Forest-National n’est pas efficace : cela crée une saturation dans la zone avec un risque de congestion pour tous les véhicules", ajoute la porte-parole de la société régionale de transport public.

Du côté des autorités forestoise, c'est la déception. "La commune regrette le raccourcissement de la ligne de bus 52. Le terminus à Forest National était très apprécié des Forestois", commente l'échevine de la Mobilité, Esmeralda Van den Bosch.

La Stib rappelle que le tronçon entre Bervoets et Forest-National reste desservi par le bus 54. Mais il y aura donc de nouveau une correspondance entre la Gare Centrale et Forest-National. Ce dernier lieu est d’ailleurs appelé à être repensé afin de mieux accueillir les transports en commun. Ce qui actuellement s’avère difficile. "Une réflexion est menée", confirme la Stib.