La police fédérale lance un avis de recherche concernant deux individus qui ont volontairement provoqué un incendie dans une rame de métro entre les stations Delacroix et Madou. Les faits remontent au 13 avril 2019 aux alentours de 20 heures. Voici le déroulé des faits.

Deux jeunes individus pénètrent dans la station de métro Delacroix. Ils arrivent sur le quai en direction de la station Madou. Ils pénètrent dans une rame de métro et s’installent sur les bancs. Après quelques instants, ils manipulent un briquet et mettent le feu à un bout de papier qui s’éteint rapidement.

Les deux jeunes décident alors de mettre un liquide inflammable sur le papier et y boutent le feu. Un des passagers réagit immédiatement et marque son mécontentement mais les jeunes semblent trouver la situation amusante.

Une fois que le passager quitte les lieux, le deux garçons recommencent de plus belle. Ils frappent sur le carreau et font des doigts d’honneur au métro qu’ils croisent. Ils déversent le produit inflammable sur un papier, ainsi que sur un siège et à leur pied. Ils boutent le feu au papier et le jettent au sol.

Ils quittent ensuite la rame en s’encourant par la station de métro Madou. Ils escaladent les barrières pour prendre la fuite et quittent la station.

Entretemps, les passagers bloqués dans la rame se placent au fond du wagon et sortent au moment où le feu prend de l’ampleur.

Le 1er auteur a la peau mate et est de corpulence moyenne. Il a un visage ovale et des cheveux foncés coupés court sur les côtés et la partie supérieure tirée vers la droite avec une ligne sur le côté gauche.

Il portait une veste de training bleue de marque Adidas avec des lignes blanches sur les manches, un pantalon de training Adidas de couleur noire avec des lignes blanches sur les côtés, et des baskets foncées de marque Nike.

Le 2ème auteur a la peau foncée et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs, les yeux foncés et les sourcils prononcés.

Il était vêtu d’un pantalon et d’une veste avec des motifs de camouflage, ainsi qu’un T-shirt jaune et orange.

Si vous avez des informations, veuillez contacter la police fédérale au numéro gratuit 0800/30.300