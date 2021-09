Ce mardi 7 septembre, Eoghan Walsh a vécu une "expérience absolument horrible" en amenant ses enfants à l’école à proximité du parc Élisabeth. Alors qu’il traversait l’avenue des Gloires nationales sur le passage piéton avec les deux petits écoliers de 5 et 7 ans sur leurs vélos, un SUV a déboulé. Le chauffeur a franchi la ligne blanche, a dépassé les trois voitures arrêtées devant le passage zébré, et a dû freiner in extremis devant le passage piéton au milieu duquel se trouvaient le père et ses deux enfants.

"Je suis encore sous le choc", nous confie le père koekelbergeois originaire d’Irlande, qui s’est retrouvé en larmes et épeuré pendant quelques instants.

Eoghan a alors raconté son histoire sur les réseaux sociaux et, quelques jours après les faits, ne cache pas son indignation sur "ce qui est loin d’être un fait isolé à cet endroit". "Les parents de l’école ont peur de laisser partir les enfants à pied et à vélo. Moi aussi, car les automobilistes roulent trop vite. C’est vraiment triste."