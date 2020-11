Des travaux menés sur les voies de chemins de fer entre la gare du Midi et la gare du Nord risquent de causer des nuisances sonores nocturnes aux habitants des boulevard de l'Impératrice, rue de la Montagne, rue de Loxum, rue des Ursulines, rue Saint-Laurent et rue du Meiboom, prévient Infrabel. Ces travaux de meulage sont menés jusqu'au 23 novembre prochain. Plus précisement, chaque nuit jusqu'à demain et du 13 au 21 novembre prochain ainsi que le week-end du 20 novembre à 23h du matin au 23 novembre à 5h du matin, sans interruption.

Très concrètement, "ces travaux d'entretien causeront bruits et vibrations, la présence et la circulation de véhicules à proximité du site - en particulier rue des Ursulines -, un éclairage artificiel en pleine nuit sans oublier le bruit lié à l'activation du système de ventilation de la jonction", précise Infrabel.

© INFRABEL

Ces travaux de meulage sont réalisés à l'aide d'un train spécifique, logiquement appelé train de meulage. "Le meulage épisodique des voies, en général au rythme de deux fois par an, est essentiel pour maintenir une exploitation ferroviaire de qualité. En effet, suite au passage des trains, le métal des rails s'use et peut se déformer", explique le gestionnaire du réseau férroviaire belge

"Nous réalisons le meulage pour trois raisons principales : la sécurité, le confort des voyageurs et des riverains et l'aspect financier", poursuit Infrabel. "Un meulage, sur une profondeur de quelques dixièmes de millimètres tout au plus, permet d'enlever les défauts de surface, généralement des microfissures. Si on ne procède pas à ce meulage, le rail risque à la longue de se déformer suite aux petits chocs qu'il encaisse. In fine, il pourrait se briser. Meuler permet également de réduire les aspérités du rail et, donc, de réduire le bruit provoqué par le passage des trains. C'est bénéfique pour les riverains mais aussi, dans une moindre mesure, pour les voyageurs. Enfin, meuler permet de rallonger la durée de vie des rails."