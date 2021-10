Les usagers de la ligne 7 sont invités à emprunter les bus 47 et 56.

Des travaux auront lieu ce week-end du 9 et 10 octobre à hauteur de l’arrêt Docks Bruxsel, à proximité du centre commercial du même nom. Un chantier qui impacte la circulation du tram numéro 7.

Le tramway 7 ne circulera donc pas entre les arrêts Van Praet et Princesse Élisabeth. La Stib invite ses usagers à prendre les bus 47 et 56 entre les arrêts Heembeek et Princesse Élisabeth. La ligne 47 sera en effet prolongée depuis l’arrêt Heembeek jusqu’à Princesse Élisabeth par l’itinéraire de la ligne 56.

Après l’arrêt Van Praet en venant du Heysel, les trams 7 circuleront quant à eux sur la ligne 4 en direction de Stalle, par l’itinéraire de la ligne 3 jusqu’à la Gare du Nord.

Pas de perturbation annoncée toutefois pour la ligne 3, qui passe également par Docks Bruxsel, mais via un arrêt différent de celui de la ligne 7.