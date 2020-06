Si le bassin d'orage déborde, il inonde le parking souterrain.

Des voitures sur la place Flagey, à Ixelles, c'est synonyme d'orage ! Non, leurs propriétaires ne sont pas mal garés, ils et elles sont dans leur droit, en tant qu'abonné(e)s au parking de la place. "Ca arrive trois ou quatre fois par an. Le parking travail en collaboration avec l'institut météorologique d'Uccle : lorsqu'il y a un sérieux risque d'orage, le parking est fermé au cas où le bassin d'orage ne déborde, explique l'échevin de la Mobilité Yves Rouyet (Ecolo). C'est surtout une question d'assurance car le risque est très limité."

La capacité du bassin d'orage sous la place est en effet de 30 000 m³. Une quarantaine de voitures y sont actuellement garées. Elles auront à nouveau accès au parking sous-terrain dès que l'alerte météo sera levée.