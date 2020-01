Un projet pilote permet d'observer quelles infrastructures sont les plus utilisées et si les zones dédiées au dépôt des véhicules sont respectées.

Bruxelles-Mobilité collabore avec la start-up parisienne Vianova pour récolter des données sur la mobilité partagée dans la capitale, indique l'Echo. L'analyse montre que 60% des trottinettes, vélos et scooters en libre-service sont utilisés à Bruxelles-Ville et Ixelles.

"Les jours d'affluence sont les mercredis et les samedis. 40% des trajets sont réalisés entre 17 et 20 heures, détaille le COO de Vianova. Les quartiers de départ et d'arrivée les plus populaires sont le quartier royal, la Grand-Place, Flagey, le quartier nord, le quartier européen et Matonge.