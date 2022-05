Perturbations prévues ce dimanche sur la ligne 81 entre Saint-Gilles et Ixelles. Les trams ne circuleront pas entre Janson et Flagey et seront remplacés par des bus. La "Brocante des Puces" qui se tient rue du Bailli empêche en effet les trams de circuler. Les arrêts Trinité, Bailli et Dautzenberg ne seront donc pas desservis jusqu’à 19h.

© Stib

D’un côté, les trams 81 circuleront entre Flagey et Montgomery. De l’autre, entre Marius Renard et Janson, et ensuite un prolongement via le trajet du 97. "Après l’arrêt Janson, les trams 81 continuent sur la ligne 97 en direction Louise", indique la Stib.

Les bus 54 seront également déviés entre Ma Campagne et Bailli. Plusieurs arrêts seront par ailleurs déplacés.