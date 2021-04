La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a inauguré ce mercredi matin à Ixelles l’un des quatre premiers parkings sécurisés pour vélos installés dans des parkings hors voirie gérés par BePark dans le cadre d’un partenariat public-privé entre BePark, plateforme digitale de parkings, et Cycloparking, la branche stationnement vélo de l’Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels.

Cette inauguration, qui constitue une première et s’inscrit dans le cadre du Masterplan vélo de Bruxelles Mobilité, a eu lieu en présence du directeur général de parking.brussels Eric Dubois, du CEO et fondateur de BePark Julien Vandeleene et du bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis.

Les quatre parkings sécurisés sont situés rue Malibran 111 à Ixelles (10 arceaux soit 20 places), rue de Henin 18 à Ixelles (7 arceaux soit 14 places), rue de Linthout 126 à Etterbeek (10 arceaux soit 20 places) et enfin chaussée de Louvain 467 à Schaerbeek (14 places).

Ces places de parkings vélos seront rendues accessibles grâce à la plateforme et au système d’accès digital de BePark. L’utilisateur pourra ouvrir la porte du parking grâce à son smartphone, ce qui permet un accès complètement indépendant et dématérialisé tout en garantissant la sécurité du bâtiment. Les places pourront être réservées sous forme d'abonnement. Comme pour les boxes à vélos et les parkings vélos installés chez des particuliers, la gestion de ces abonnements - au tarif annuel de 60 € pour les vélos classiques et de 120€ pour les vélos cargo - sera assurée par Cycloparking avec le soutien du Fonds européen de développement régional (Feder) et du programme européen Actions Innovatrices Urbaines dans le cadre du projet Cairgo Bike.

"Ce partenariat public-privé innovant conclu entre BePark et parking.brussels est l’une des solutions qui va permettre très rapidement de répondre à ce besoin en offrant plus de 220 places de stationnement vélos dans 14 parkings répartis dans l’ensemble de la Région", explique la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.