Du 5 août au 1er octobre, la Chaussée d’Ixelles sera en travaux.

À partir du lundi 5 août, la chaussée d’Ixelles sera fermée à la circulation entre la chaussée de Wavre et la Porte de Namur, indiquent les autorités communales. Les chaussées de Wavre et d’Ixelles, ainsi que la rue de Stassart seront en cul-de-sac à ce carrefour. La circulation sera donc déviée via l’avenue Louise, la rue Lesbroussart, la rue Malibran et la rue du Trône.

En ce qui concerne les transports en commun, les bus 71 et 54 ne circuleront pas sur la chaussée d’Ixelles. Le bus 71 sera dévié via la rue du Trône, et le bus 54 via l’avenue Louise. Le bus 70 circulera pendant la déviation des bus 54 et 71 entre la place Fernand Cocq et Flagey (étangs d'Ixelles) de 7h30 à 20h30 jusqu'au dimanche 3 novembre. Par contre, la navette sera exploitée suivant deux itinéraires différents liés aux travaux toujours en cours dans la rue Lesbroussart.

Toute la zone chaussée de Wavre et chaussée d'Ixelles restera accessible pour les piétons qui pourront donc accéder aux commerces. Les livraisons ne pourront se faire qu'avec des véhicules légers : voitures, camionnettes et petits camions.

