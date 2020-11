Le chantier du pont Fraiteur, qui fait la jonction entre le cimetière d'Ixelles et le campus de la Plaine, touche à sa fin. Les travaux devraient être réceptionnés pour le 13 décembre et les traversées via la nouvelle passerelle pour les piétons et cyclistes est déjà opérationnelle.

Du côté de la commune d'Ixelles, on profite de ce chantier colossal pour réaménager "la mer d'asphalte" située au carrefour entre l'avenue de la Couronne et l'avenue Fraiteur. Un aménagement temporaire va être réalisé cette semaine avant de procéder à un réaménagement plus global dans les années à venir, en concertation avec les habitants et commerçants.

"On profite du chantier du pont Fraiteur pour réasphalter le tronçon qui va jusqu'au cimetière d'Ixelles, et qui constitue actuellement un point noir en termes de sécurité routière", expliquent Yves Rouyet (Ecolo) échevin ixellois de la Mobilité, et Romain De Reusmes (PS), échevin des Travaux publics. "Nous allons procéder à un marquage au sol en réaménageant cette zone."

La question du réaménagement de ce carrefour est évoquée depuis au moins 20 ans et va donc se concrétiser. "Ce carrefour est incompréhensible et dangereux avec une grande mer d'asphalte sans passage pour piéton et sans aménagement prévu pour les cyclistes. Nous allons créer un marquage au sol avec un réel cheminement piéton entre les deux campus, qui aura lieu tout droit et pas de manière indéfinie comme c'est aujourd'hui le cas. Nous allons également installer des potelets et des bacs à fleurs", précise Yves Rouyet.

Les travaux vont commencer cette semaine et les premiers marquages au sol ont déjà été réalisés.