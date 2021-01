Il y a quelques semaines le box à vélos de la rue Solvay, dans le quartier Saint-Boniface à Ixelles, disparaissait mystérieusement. Ni parking.brussels, Bruxelles Mobilité ou la commune d'Ixelles ne savaient où il était passé.

"Chez Parking.brussels, gestionnaire des boxes vélos, on ne trouve aucune trace d’une intervention d’un concessionnaire qui aurait été obligé de déplacer le box pour faire des travaux. Pourtant, toutes les interventions en voirie menées par les différents opérateurs (Proximus, Vivaqua, Sibelga…) sont enregistrées dans un système informatique commun. Rien non plus du côté de la Commune et de Bruxelles Mobilité… On a même pensé à un vol !", explique Yves Rouyet (Ecolo), échevin de la Mobilité.

"Qu’à cela ne tienne, il fallait le retrouver au plus vite ou le remplacer par un nouveau. Les questions de responsabilités seront réglées dans un second temps. Mais où chercher ?", précise l'échevin sur son site internet.

Mais heureusement, chaque box est équipé d’une carte sim dans son système d’accès. "Grâce à elle, Parking.brussels a pu géolocaliser ou du moins déterminer un périmètre d’investigations. Finalement, on a retrouvé le box dans un dépôt de Bruxelles Mobilité à Delta, à l’arrière du Chirec !"

"Le site n’est pas clôturé et n’importe qui peut y accéder via l’épingle à cheveux de l’autoroute E411 bien connue des navetteurs. Le mystère reste donc entier mais, au moins, les habitants de la rue Solvay vont rapidement retrouver leur cher box ! Celui sera replacé ce vendredi", se réjouit Yves Rouyet.