Ce jeudi soir, lors du conseil communal de rentrée, la conseillère communale ixelloise Kathrine Jacobs (Objectif XL) a interrogé le collège concernant la pérennité des activités organisées sur le site des anciennes casernes de la gendarmerie entre l’avenue de la couronne et le boulevard Général Jacques.

Le site See U de plus de 45.000 m2 accueille plus de 100 porteurs de projets. Cette occupation précaire arrivant à sa fin au printemps 2021, date du début des travaux de construction de logements, l’élue a interrogé la majorité Ecolo-PS sur les initiatives prises pour la pérennisation de certaines activités notamment le Haricot Magique et le cinéma.

Le Kinograph, cinéma coopératif de proximité, a rencontré, selon elle, un beau succès avec une programmation éclectique et accessible au plus grand nombre. "La présence d’une salle obscure dans ce quartier est nécessaire et répond à une demande importante. Je me réjouis d’apprendre que la région a décidé de garder le cinéma dans son projet de rénovation. Un appel à projet va prochainement être lancé pour trouver un gestionnaire du lieu et un programmateur, j’espère que la procédure permettra l’émergence d’un projet novateur et sera ouverte à de nombreux opérateurs", déclare Kathrine Jacobs.