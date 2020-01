"Automobilistes, pour garder la frite, dépassez large!". Ce slogan imaginé par la section locale de l'ASBL Gracq à Ixelles sera crié haut et fort ce vendredi 24 janvier. L'ASBL bruxelloise qui défend les cylistes organise une action pédagogique à proximité de la place Flagey pour sensibiliser les automobilistes. L'objectif? Leur rappeler les distances à garder impérativement entre eux et les cyclistes quand ils dépassent.

"Le code de la route est clair : pour dépasser un cycliste, un automobiliste doit adapter sa vitesse et respecter une distance minimum d’un mètre en ville, et 1,5 mètre hors des agglomérations. Le dépassement dangereux représente en effet l’un des comportements les plus risqués pour les cyclistes", explique François Cibot, coordinateur du Gracq Ixelles. "Selon une enquête, près d'un cycliste sur deux a déjà chuté ou failli chuter suite à un dépassement mal effectué."

Ainsi, dès 18h ce vendredi, des cyclistes circuleront avec, fixées sur leurs vélos, de magnifiques frites lumineuses matérialisant la distance d’un mètre à respecter. Cette distance se mesure à partir du point le plus large du vélo ou du cycliste. Pour garder la frite intacte, il faudra respecter un mètre de distance... ou attendre.

Leur message aux automobiliste: "Si vous voulez doubler, ralentissez et dépassez large, car le cycliste peut faire un écart à cause d’un trou dans la chaussée, d’une portière qui s’ouvre." Quant aux cyclistes, le Gracq recommande de ne pas se laisser dépasser à moins d’un mètre de l’extrêmité gauche du guidon. "Si la chaussée est trop étroite, il faut se placer au milieu pour décourager les automobilistes de chercher à nous dépasser en nous obligeant à serrer contre le trottoir ou les voitures en stationnement."