Instauré il y a trois ans, le piétonnier de la chaussée d'Ixelles est en réalité une zone à accès limité (ZAL) : entre 7h et 19h, seuls les transports en commun et les véhicules autorisés par Parking.brussels peuvent l'emprunter. Pour vérifier le respect de cette signalisation, des caméras sont actives depuis la fin de l'année 2018. En 2019, 87 000 automobilistes ont ainsi été flashés. L'année suivante, les périodes de confinement ont fait retomber ce chiffre à 45 000.

Mais en 2021, les infractions repartent à la hausse, estime Bertrand de Buisseret, le fonctionnaire sanctionnateur ixellois interrogé par La Capitale. Pour les six premiers mois de l'année, 3 565 contestations ont déjà été envoyées par des automobilistes flashés. "Je ne dispose pas encore du chiffre exact d'infractions mais on peut considérer, sur base des périodes précédentes, qu’il y a eu au moins dix fois plus d’infractions, soit déjà plus de 30 000 depuis le début de cette année. C’est vraiment étonnant, les chiffres repartent de manière flagrante à la hausse."

Selon lui, les raisons de cette augmentation sont multiples. Certains conducteurs méconnaissent ainsi le Code de la route tandis que d'autres "s'en foutent et passent plusieurs fois dans la ZAL. Résultats, certains se retrouvent avec dix, quinze et parfois même vingt PV". Certaines personnes oublient par ailleurs de renouveller leur dérogation, qui n'est valable qu'un an.