Ixelles : les nouveaux avantages en nature du bourgmestre et des échevins crispent le MR © BELGA/BAUWERAERTS Bruxelles Mobilité M. L.

Une modification de l'ordonnance règlant ces avantages en nature sera votée ce soir au conseil communal. Y figure notamment l'usage à titre "tant professionnel que privé" d'une voiture de fonction pour le Premier échevin et de scooters et vélos électriques pour l'ensemble du collège. Béa Diallo invoque "une volonté de transparence totale" et "l'usage au maximum des modes de transports alternatifs à la voiture".