Ce mercredi, une nouvelle "vélothèque" a été inaugurée par les autorités ixelloises sur le site de See U (rue Fritz Toussaint, à Ixelles).

Cette "Fietsbieb" est la sixième à Bruxelles (les autres se situent à Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Laeken, Uccle et Anderlecht). La vélothèque met à disposition, sous la forme de prêt, des vélos adaptés aux enfants de 2 à 12 ans.

"La vélothèque répond à une vision sociale et durable de la société. Elle s’inscrit dans l’économie circulaire et encourage l’utilisation du vélo. Un vélo de qualité constitue un investissement important avant l’âge de 12 ans. Un enfant grandit vite et la taille du vélo ne suit pas… Il faut dès lors en changer très souvent", commente l’échevine ixelloise en charge la Vie de quartier, Els Gossé (Groen).

Une cotisation de 20 euros par an est demandée pour pouvoir bénéficier du prêt de vélos de la Fietsbieb.