Le conseil communal d’Ixelles a fait savoir cette semaine que la vitesse des voitures sera limitée à 30 km/h aux abords des Étangs d’Ixelles à partir du mois de mars.

Outre le fait que la vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords des Etangs d'Ixelles, l’espace entre les deux étangs sera par ailleurs fermé à la circulation automobile en été dans le cadre d’une phase test. C'est dans ce cadre que le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme Pascal Smet réitère son appel à créer un nouvel axe vert pour les piétons et les cyclistes reliant la place Flagey au bois de la Cambre via les Étangs d’Ixelles et l’Abbaye de la Cambre.

"Abaisser la limite de vitesse autour des Étangs d’Ixelles est une bonne idée pour améliorer la sécurité routière dans le quartier. Mais ça n’apporte pas de solution au manque structurel d’espace public vert dans cette zone densément peuplée. Les berges des étangs sont noires de monde au moindre rayon de soleil. Les habitants du quartier ont besoin de plus d’oxygène. Il serait déjà possible de créer un grand axe vert entre la place Flagey et le bois de la Cambre avec seulement quelques interventions mineures. Les riverains pourront s’y relaxer et les piétons et cyclistes pourront ainsi aisément traverser la ville", a expliqué Hilde Sabbe (one.brussels), députée au Parlement bruxellois.

Selon les socialistes flamands, "il serait possible de créer un axe sans voiture au moyen d’interventions relativement mineures en convertissant les voies de passage existantes en axes pour piétons et cyclistes à quelques endroits stratégiques et en prévoyant des accès pour les habitants. Ce serait un axe vert partant de la place Flagey et qui donnerait sur le bois de la Cambre plus d’un kilomètre plus loin."

One.brussels avait déjà fait une proposition concrète en ce sens en 2018, avec plan et images de simulation, dans le contexte des élections communales.

"Ixelles revit depuis que nous avons fait de la place Flagey une place digne de ce nom il y a 10 ans. Au cours de l’année dernière, nous avons fermé la chaussée d’Ixelles à la circulation et nous avons embelli et insufflé une vie nouvelle à la place Fernand Cocq. Il est maintenant temps de lancer un nouveau projet ambitieux. Nous devons créer un axe vert entre Flagey et La Cambre. C’est la prochaine étape logique", ajoute Pascal Smet. "Les mentalités bruxelloises sont désormais tout à fait prêtes pour un tournant résolu vers une ville à dimension humaine. Dans le cadre de mes compétences en matière d’urbanisme, je suis à 100 % derrière ce projet."