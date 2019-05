La police a balisé la zone et coupé la circulation dans les deux sens.

Ce matin à 10h50, les pompiers de Bruxelles ont été appelés par la police pour un effondrement de voirie chaussée de Boondael à Ixelles. Le trou de cinq mètres de diamètre et trois mètres de profondeur est du à une fuite d'eau qui s'est déclarée sur un chantier en cours. Vivaqua et Sibelga sont sur place pour effectuer les vérifications et les travaux nécessaires.

De son côté, la police de la zone Bruxelles-Ixelles a balisé la zone et bloqué la circulation dans les deux sens. La chaussée de Boondael devrait rester inaccessible pendant plusieurs jours, le temps des travaux. Les pompiers ont quitté les lieux vers 11h55. "Nous n'avons pas entrepris d'action, notre travail a surtout consisté à contacter les services concernés", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

La chaussée s'est effondrée à hauteur du numéro 216, à proximité de l'école primaire Saint-André. "Les voitures des professeurs sont bloquées à l'intérieur de l'école et l'eau a été coupée au sein de l'établissement", affirme un témoin.