Les travaux de réaménagement de l’avenue de la Couronne, à proximité de l’avenue Arnaud Fraiteur, démarreront dans le courant de l’année 2022-2023. Une réunion publique d’information se tiendra par vidéoconférence le mercredi 23 juin à 19h30 afin de présenter les objectifs du projet.

Actuellement, le croisement entre l’avenue de la Couronne et l’avenue Fraiteur est une "mer d’asphalte". Un réaménagement temporaire a été apporté en janvier dernier et constitue une base au réaménagement global qui sera réalisé en collaboration avec la Stib, la Région bruxelloise et la commune d’Ixelles.

L’objectif vise à réorganiser les flux automobiles au sein de ce quartier universitaire, en limitant le trafic de transit. La Stib va profiter de ces travaux pour améliorer la circulation des bus 71 et 95, réaménager les arrêts de bus Cimetière d’Ixelles, Thys et Gare d’Etterbeek afin de répondre aux dernières normes d’accessibilité en vigueur étant de plus des arrêts à très haute fréquentation.

Le projet doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme qui sera déposée courant le premier semestre 2022. Sauf imprévus, les travaux pour le réaménagement définitif devraient commencer dans le courant de l’année 2022/2023.

Pour assister à la réunion d'information, il suffit de s'inscrire sur le lien zoom.us/join et introduire le code 972698.