Jérôme Jolibois, conseiller communal Ecolo à la Ville de Bruxelles, s'est mis au vélo lors des grandes grèves à Paris, à la fin des années '90. Depuis, il ne le quitte plus. Et demande au gouvernement bruxellois de maintenant s'atteler aux tronçons cyclistes difficiles.

Pratiquer le vélo à Bruxelles, c’est facile ?

"J'ai créé la Cyclonudista moins d'un an après mon installation à Bruxelles. J'ai passé ma jeunesse à Paris. J'y ai découvert le vélo lors d'une série de très grosses grèves. Et j'ai découvert que cela prenait moins de temps que la voiture ou les transports en commun. Quand je suis arrivé à Bruxelles, en août 2004, je me suis rendu compte que la situation des cyclistes était pire qu'à Paris. J'ai pris dix ans de retard en un seul coup. Donc je me suis intéressé au discours politique sur le vélo. J'ai trouvé que même Ecolo, à l'époque, ne tenait pas un discours très clair. Dès qu'on leur parlait de vélo, ils nous parlaient des pavés historiques de Bruxelles... Aucun parti n'avait de vision sur l'intégration du vélo en ville. C'est par ce biais que je suis entré chez Ecolo en tant que militant."

D’où vous est venue l’idée de la Cyclonudista ?

"Très vite, j'ai participé aux Masses Critiques, une réunion spontanée de cyclistes pour montrer que nous étions nombreux, que nous étions aussi le trafic et qu'il fallait tenir compte de nous. J'y ai participé pendant 5 ou 6 ans, nous n'avons pas eu un article, pas un écho. Donc, c'était une belle balade mais sans aucun impact médiatique. C'est alors que j'ai découvert, en 2001, que des cyclistes s'étaient déshabillés lors d'un événement identique, à Saragosse en Espagne. Evidemment, ça a fait parler. Lors de notre première Cyclonudista bruxelloise, nous étions douze, il faisait 12 degrés et il pleuvait. En face, il y avait 70 journalistes et 200 policiers. Nous avions réussi notre coup."

Que veut montrer cette manifestation ?

"Faire parler de nous, cyclistes, déjà. Mais montrer aussi la vulnérabilité du cycliste. On montre qu'on n'a pas de carrosserie donc, en se mettant nu, on rend notre vulnérabilité plus visible. A vélo, on nous voit nettement plus quand on est nu que quand on est habillé. Nous montrons également notre besoin d'aménagements propres, sécurisés."

Vous êtes fâchés avec la voiture ?

"Je ne suis pas anti-voitures. Je pense qu'on a besoin de voitures à certaines occasions, professionnellement surtout. Mais, j'estime que chaque voiture en moins est un bénéfice pour tout le monde, y compris pour les automobilistes. Je ne suis pas pour une ville zéro voiture. Mais que l'on crée les conditions pour que toutes celles et ceux qui sont capables et peuvent utiliser un vélo puissent le faire. On sait que c'est l'aménagement, l'infrastructure qui permet le développement d'un mode de transport, pas l'inverse. Si vous doublez le ring, vous aurez deux fois plus de voitures. Si vous doublez les pistes cyclables, vous aurez deux fois plus de cyclistes."

15 ans de Cyclonudista… Pourtant, Bruxelles n'a pas radicalement évolué dans la place réservée aux cyclistes.

"Quand on est militant, on trouve que ça ne va jamais assez vite. Néanmoins, je pense qu'au contraire, la situation a beaucoup évolué à Bruxelles. Bruxelles est à la pointe en matière de sens unique limité (SUL). Chaque sens unique est en SUL à quelques exceptions près. On compte aussi énormément de marquages vélo au sol, même si cela fait débat au sein de la communauté cycliste. A côté de ça, on manque de coordination entre les communes. Donc on a des pistes cyclables qui s'arrêtent tout d'un coup. En fait, on fait des tronçons faciles. Dès qu'on tombe sur un carrefour dangereux, il n'y a plus rien. Des belles pistes cyclables qui vous emmènent sur un carrefour dangereux, il y en a plein. Il est temps maintenant d'avancer là où c'est important. C'est là que je compte sur Ecolo. Les mentalités ont changé aussi. Les Bruxellois prennent de plus en plus conscience que la voiture n'est peut-être pas le meilleur plan pour traverser la ville, qui reste petite."

Un automobiliste irréductible, ça n'existe pas ?

"Non. Je pense que l'on fait les choses par habitude. J'y vois beaucoup de méconnaissance, dont d'appréhension. C'est aussi une question de matériel. Un bon vélo - pas électrique -, c'est entre 800 et 1 500 euros. Avec un vélo à 300 euros, vous aurez bien plus de mal à monter les côtes bruxelloises. N'oublions pas non plus la fiscalité. Elle favorise terriblement la voiture de société. C'est dramatique."

Le clivage entre les automobilistes et les cyclistes est néanmoins frappant. C'est même parfois violent.

"Oui. Je pense que les mentalités sont prêtes, pas l'infrastructure. Il faut rappeler que, dans les années '50, la ville s'est beaucoup adaptée aux voitures avant toute autre chose. Donc le cycliste n'a naturellement pas sa place dans l'aménagement urbain, lui aussi, depuis très longtemps. Cela crée donc un conflit car l'automobiliste se sent sur son territoire et le cycliste vient envahir son territoire. Il est aussi important de connaître les mesures de sécurité de base si l'on veut rouler à vélo. Cela passe donc par la formation. Peut-être devrait-on inclure une journée à vélo en ville dans le cadre de la formation au permis de conduire."