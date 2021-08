Depuis ce lundi (2 aout NdlR) des travaux de réaménagement des arrêt de bus "Bonaventure" ont démarré à Jette. Ces arrêts de bus, desservent les bus 13, 14 et 83 de la Stib et le 245 de De Lijn. Ces stations se situent au carrefour des rues Bonaventure, Reniers et de l'Abbaye de Dieleghem. Ces travaux de réaménagement se font dans le cadre du plan directeur bus de la Stib en collaboration avec la commmune de Jette et ont pour objectif

Ces travaux consistent en plusieurs aménagements. Tout d'abord, le bus De Lijn s'arrêtera au même arrêt de bus que les véhicules de la Société de transport bruxelloise. Ensuite, les quatre "zones d'arrêt" seront mises aux normes de conformité et deviendront accessibles pour tout le monde, y compris les personnes à mobilité réduite (rehausse des quais, installation de rampes d’accès, ligne de sécurité de couleur contrastante, dalles podotactiles, …).

Des abribus seront installés et les trottoirs seront élargis à hauteur des arrêts. "Les nouveaux aménagements des quatre arrêts de bus et du carrefour visent en même temps une amélioration du confort des voyageurs et de la sécurité routière, souligne Bernard Van Nuffel, échevin à l'Urbanisme de Jette. Les trottoirs élargis au niveau des arrêts et les abribus améliorent le confort des voyageurs et réduisent les nuisances pour les riverains. La réalisation d’un plateau au niveau du carrefour – à la demande de la commune - répond aux souhaits des habitants pour garantir une meilleure visibilité et sécurité au niveau des traversées piétonnes"

Le carrefour Bonaventure sera surélevé pour favoriser le ralentissement de la vitesse dans le cadre de la zone 30. La durée prévue des travaux est de 70 jours ouvrables. Le chantier se déroulera sur quatre phases.