Jette met cette semaine la dernière main à la mise en zone 30 de l’entiéreté de ses voiries communales.

Depuis de longues années, une partie importante des voiries communales jettoises étaient déjà soumise au régime 30 km/heure. Une dizaine de voiries faisaient encore exception, comme les rue Werrie, Lenoir et l'avenue du Sacré Cœur. Cette semaine, ces voiries ont été harmonisées par leur insertion dans la grande zone 30 jettoise.

Seules les voiries régionales épousent donc encore le régime de 50 km/h dans la commune. "A ce sujet, le collège se réjouit que le gouvernement bruxellois, sous l’impulsion de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), ait entériné récemment le principe de la Ville 30 pour l’ensemble de la Région. Une partie conséquente des voiries régionales sur Jette devraient donc logiquement adapter une vitesse de déplacement plus conforme au cadre urbain."

"Cette transformation de la quasi-totalité du territoire en zone 30 est un encouragement à l’utilisation de la marche à pied et du vélo. Par ailleurs, cela permettra de réduire le nombre et la gravité des accidents de la route pour tous les usagers, de matérialiser le caractère local de la grande majorité de nos voiries, et augmenter la qualité de séjour en ville", conclut Nathalie De Swaef, échevine de la Mobilité (Ecolo-Groen).