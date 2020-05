Ce lundi 4 mai, le conseil communal de Koekelberg a approuvé son nouveau règlement lié au stationnement.

Parking.brussels reprend désormais la gestion du stationnement et réalise ainsi le lien avec l’ensemble des autres communes limitrophes (Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, et Molenbeek) ayant également délégué la gestion du stationnement en voirie à ce service public bruxellois. Ainsi, Koekelberg n’émettra pas de tickets de stationnement pour les véhicules tels que les autocars, les dépanneuses ou les remorques. "Ceux-ci occupent plus d'une place de stationnement et ont leur place dans des places de stationnement spécifiques hors de la chaussée", explique la commune dans un communiqué.

Les entreprises koekelbergeoises bénéficieront par ailleurs d'un avantage supplémentaire si elles optent pour les flottes de véhicules électriques, un choix plus favorable à l’environnement et à la qualité de l’air. A partir de 2021, Koekelberg mettra en outre à disposition des places de parking réservées aux familles koekelbergeoises se partageant une voiture. Et pour les cyclistes qui louent une place dans un local à vélos, la commune octroiera une prime annuelle de cinquante euros afin qu’un stationnement sécurisé pour vélo ne soit pas plus onéreux que le stationnement d’un véhicule à moteur. Cette mesure s'accompagnera également d'une augmentation significative du nombre de places disponibles dans des box à vélos dès 2020.

Pour l’échevine de la Mobilité, Marie Bijnens (Groen), "c'est une autre étape importante que notre coalition prend pour transformer Koekelberg en une municipalité verte et en même temps sociale. Nous avons fait un choix clair pour une mobilité durable et abordable et pour un espace public de haute qualité en n'émettant plus de tickets de stationnement pour des types spécifiques de véhicules qui prennent trop de place. Les voitures privées plus longues qu'une place de parking paient un supplément et la troisième carte de stationnement n'est possible que dans des conditions très strictes. Koekelberg compte actuellement 5 810 voitures particulières immatriculées et seulement 3 500 places de stationnement sur la route. Cependant, il y a aussi plus de 4 200 garages privés sur notre territoire, dont beaucoup ne sont pas utilisés comme places de parking, nous sommes donc convaincus qu'il y a suffisamment de parkings disponibles et que nous pouvons créer un espace public plus agréable".