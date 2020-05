Koekelberg est la dixième commune bruxelloise à confier la gestion de son stationnement à parking.brussels.

A partir du 1er juin 2020, l’Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels est chargée de faire appliquer le nouveau règlement communal de stationnement de Koekelberg, adopté le 4 mai dernier. Parking.brussels assurera dès lors le contrôle du stationnement en voirie et la gestion des cartes de stationnement, tâches qui étaient respectivement effectuées par une société privée et par le service population de la commune.

Pratiquement, pour les habitants de Koekelberg, cela signifie que c’est désormais au service clientèle de parking.brussels qu’il faudra s’adresser pour la délivrance de leurs cartes de dérogation communales ou régionales, totalement virtualisées, notamment via les antennes de parking.brussels de Molenbeek (rue de la Borne 14) ou de Jette (rue Léon Théodor 25). Une permanence hebdomadaire est néanmoins toujours assurée à la maison communale de Koekelberg (place Henri Vanhuffel 6). Ils pourront également accomplir leurs démarches par courrier électronique via l’adresse koekelberg@parking.brussels et obtenir toutes les informations utiles via le site internet https://parking.brussels.

Pour l’échevine de la Mobilité Marie Bijnens, "la prise en charge de la gestion du stationnement par parking.brussels aidera la commune à mettre en place une politique de stationnement innovante et à offrir un service fluide aux résidents. De nouvelles applications et moyens techniques tels que les véhicules scanneurs permettront d'analyser les données de stationnement et de les optimiser".

En ce qui concerne les automobilistes en visite sur le territoire de Koekelberg, ils auront affaire à de nouveaux horodateurs de haute technologie, qui leur permettront de payer leur stationnement via l’une des sept applications disponibles sur smartphone et téléchargeable sur le site web parking.brussels. Ils devront également veiller à respecter le code de la route en zone bleue, qui interdit de remettre le disque de stationnement à l’heure pour laisser le véhicule au même endroit toute une journée.

Koekelberg devient ainsi la dixième commune de la Région bruxelloise à confier la gestion de son stationnement en voirie à parking.brussels.