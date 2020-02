L'équipe CRR utilisera sa chaise roulante de mesure innovante pour mesurer le pavage à dix endroits différents de la commune.

Un outil pour le moins spécial a parcouru une partie de la commune de Koekelberg ce matin. Munis d'une chaise de mesure innovante, la commune et le Centre de recherches routières (CRR) ont testé l'accessibilité des trottoirs et places aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le 28 novembre dernier, le gouvernement bruxellois a approuvé une charte stipulant que l'espace public doit être accessible à tous et toutes : enfants, PMR, personnes âgées, avec poussette, malvoyantes, etc.

Parmi les problèmes qui rendent difficile l'accès à l'espace public, un revêtement de rue inapproprié, comme des pavés mal placés. Grâce à son fauteuil roulant sur lequel différents équipements de mesure sont intégrés, le CRR peut mesurer la qualité et donc l'accessibilité d'un espace public. Cet équipement mesure les accélérations générées par la surface du revêtement sur la chaise roulante et in fine sur l'usager. Ces accélérations sont ensuite transposées sur une échelle de confort allant de 0 à 10.

"Il est important que notre espace public soit facilement accessible à tous et toutes. Koekelberg, comme l'ensemble de Bruxelles, a un arriéré historique. Depuis ce nouveau collège, nous avons accéléré le travail pour devenir la première municipalité entièrement accessible aux PMR. Toute bonne politique est basée sur des données objectives et nous sommes donc heureux de participer à la campagne de mesure de CRR", explique Marie Bijnens (Groen), échevine de la Mobilité.