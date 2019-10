La désincarcération et la stabilisation ont pris 45 minutes.

Ce lundi matin, vers 04h40, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un accident de la circulation boulevard Léopold II à Koekelberg. Un motard s'est retrouvé coincé avec la tête sous une voiture mal garée. Pour préserver l'axe "tête-cou-tronc" et en concertation avec l'équipe médicale sur place, la voiture a été soulevée par des écarteurs hydrauliques et stabilisée avec des blocs.

Le blessé a été immobilisé dans un matelas coquille en respectant les procédures et les précautions d'usage, précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. La désincarcération et la stabilisation de la victime ont pris 45 minutes. La victime a ensuite été évacuée vers l'hôpital Saint-Jean. "Comme les vêtements du motard avaient absorbé les liquides de la moto (huile, essence), un extincteur CO2 et une couverture anti-feu ont été placés dans la cabine sanitaire de l'ambulance, prêt à être employés par l'ambulancier/pompier en cas de besoin.

Une autopompe suivait également le convoi par mesure de sécurité. "Les circonstances de l'accident font l'objet de constatations d'usage par la police. L'état de santé de la victime m'est inconnue", conclut le porte-parole des pompiers.