Le conseil communal de Koekelberg a voté à l’unanimité et en urgence un nouveau règlement de police. Le collège de police de la zone Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Jette) a validé une procédure de saisie de véhicules dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains et surtout nocturnes.

Dès ce jeudi 1er juillet, les agents de police sont habilités à procéder à des saisies de véhicules pour une période de quatre jours, assortie d’une amende, dont le conducteur dépasse les vitesses autorisées et représente un danger. Les frais d’enlèvement du véhicule seront à la charge des auteurs de l’infraction.

"Je me réjouis de cette réponse forte face à un réel problème. La privation de leur véhicule fera réfléchir à deux fois ceux qui mettent en danger la vie d’autrui et qui causent d’importantes nuisances", indique le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).