Douze euros. C’est le prix que les étudiants âgés de 12 à 24 ans payeront à partir du 1er juillet pour un abonnement annuel Stib. Grâce à cet abonnement ils bénéficient d’un accès illimité à l’ensemble du réseau de la Stib, toute l’année.

Le prix de l’abonnement scolaire de la STIB avait déjà diminué début 2016, passant de 120 euros à 50 euros pour le premier enfant, soit le même prix que pour le deuxième enfant. L’abonnement scolaire pour le troisième enfant, et pour les suivants, étant gratuit.

Aujourd’hui c’est une nouvelle diminution de prix qui a été décidée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : douze euros pour le premier enfant, douze euros pour le deuxième, le troisième abonnement scolaire et les suivants restent gratuits.

Le prix de l’abonnement Brupass scolaire, qui donne accès au réseau de la Stib (excepté depuis l’aéroport), ainsi qu’aux réseaux de De Lijn, du TEC et de la SNCB dans la zone Brupass, diminue également et passe de 90 euros à 52 euros pour le 1er et 2e enfant. Pour le 3e enfant et les suivants, le prix reste inchangé à 40 euros.

Dès le 1er février de l’année prochaine, tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises âgé(e)s de 18 à 24 ans qui n’ont pas le statut étudiant pourront également bénéficier d’un abonnement annuel au tarif de 12 euros, au lieu de 499 euros.

"Les jeunes sont déjà très nombreux à fréquenter le réseau de la Stib. Nos trams, bus et métro sont pour eux synonymes d’autonomie et de liberté. Cette nouvelle tarification devrait être de nature à fidéliser encore plus cette clientèle. Je m’en réjouis d’autant plus qu’ils sont de fervents supporters de la Stib et nos principaux ambassadeurs", se réjouit Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.

"Les habitudes prisent jeune, restent très longtemps, ajoute Elke Van den Brandt (Goren), ministre de la Mobilité. Pour convaincre encore davantage les jeunes d'emprunter nos transports en commun, nous leur proposons un tarif beaucoup plus accessible plus longtemps."