En période covid, les autorités koekelbergeoises ont décidé de rendre piéton le carrefour entre la rue Jules Besme et l’avenue Seghers. Un lieu réputé dangereux, qui s’est transformé en placette urbaine à l’aide de quelques barrières Nadar, d’une boîte à livre et de bacs à fleurs.

Le collège a décidé de pérenniser la situation et a commandé du mobilier urbain. "Lors de ce mois de novembre, on devrait enfin recevoir le matériel. On espère pouvoir l’installer d’ici la fin du mois", nous explique l’échevine Marie Bijnens (Groen), en charge de la Mobilité dans la commune de la basilique. "À long terme, dans le cadre d’un plan plus large, il pourrait y avoir d’autres aménagements, comme le prolongement de la berne centrale", ajoute le mayeur Ahmed Laaouej (PS).

Du côté du MR koekelbergeois, on désapprouve vivement la création de la placette. "Nous ne sommes pas contre une réflexion sur la mobilité. Mais faire une zone récréative à cet endroit, entre deux bandes de circulation, nous trouvons cela extrêmement dangereux. Il faut réfléchir la mobilité de façon globale. De plus, ce carrefour est actuellement un chancre : il y a des dépôts clandestins, les arceaux avec des vélos désossés", dénonce le conseiller d’opposition Renaud Fleusus (MR), qui émet également des critiques quant à la participation citoyenne autour du projet et dénonce une "augmentation du trafic avenue Seghers".

© D.R.

© D.R.

"C’est la critique pour la critique. J’invite le MR à être plus constructif", rétorque le bourgmestre socialiste. Le mayeur nous indique qu’une consultation citoyenne a eu lieu, et que la décision de pérenniser l’installation a également été éclairée par les "signaux de la police et des services techniques qui indiquent une amélioration de la sécurité". De son côté, l’échevine écologiste ajoute que ce projet "s’inscrit dans le plan Good Move". "Nous n’avons pas les chiffres exacts du trafic. Mais il y a également un effet de report lié à la fermeture du tunnel. On espère à terme éloigner le trafic du quartier dans son ensemble".