La pleine bondée du bois de la Cambre durant les beaux jours semble avoir donné des idées à certains. Un événement créé sur Facebook annonce la tenue d'un énorme festival avec pas moins de huit scènes réparties sur l'ensemble du site. Des navettes seront organisées depuis Londres, Paris ou Berlin.

© DR

Il s'agit bien évidemment d'une vaste blague en ces temps de crise sanitaire. Le festival, durant lequel "aucune distanciation ni gestes barrières ne seront tolérés", se déroulera le 1er avril 2021.

A l'heure d'écrire ces lignes, la barre de 30 000 personnes intéressées venait d'être franchie. Le line-up du festival est pour le moins alléchant puisque les "organisateurs" annoncent la venue de près de 100 DJ's tels que Solomun, Calvin Harris, Steve Aoki, Charlotte de Witte ou Disclosure.

"Redonnons de l’humanité à nos vies, en dansant jusqu’à l’aube. Une fiesta sans précédent dans l’histoire de la scène européenne", peut-on lire dans le descriptif sur Facebook.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train et témoignent du réel besoin de la population de s'échapper, profiter de la vie et de se défouler.

Certains "participants" y vont d'ailleurs de leur plus beau montage pour annoncer la venue de "Maggi From The Block" aux platines, ainsi que du DJ ALX 2 CROO.

© DR