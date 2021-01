Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles s'est déclaré "incompétent" dans le procès intenté par l'ASBL Mautodefense contre la Région bruxelloise concernant les 40 km de pistes cyclables mises en place par la Région bruxelloise. En raison du principe de la séparation des pouvoirs, la juge a suivi la Région dans sa position que le président du tribunal de première instance ne peut se prononcer sur une décision politique telle que l'emplacement de la construction d'une piste cyclable et a condamné l’ASBL Mautodefense à payer les frais de justice.

"Les pistes cyclables peuvent rester. Nous pouvons maintenant tourner la page et nous concentrer sur le développement futur d'une Bruxelles sûre, multimodale et vivable", a d’abord déclaré la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

"L'infrastructure que nous avons mis en place n'est pas uniquement à la faveur des cyclistes. Les automobilistes et autres usagers de la route en bénéficient également. Plus il y a d'alternatives à la voiture individuelle, moins il y a de congestion pour ceux qui en ont réellement besoin. Après tout, un espace public équilibré est un pas vers un Bruxelles fluide et convivial. Et c'est dans l'intérêt de tous les habitants", conclut Elke Van den Brandt.

Nous avons tenté de joindre Lucien Beckers, président de l'ASBL, en vain.