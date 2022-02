La Ville de Bruxelles a déposé une demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l’avenue de Stalingrad, qui relie la place Rouppe à la gare du Midi. Le projet consiste en la mise en sens unique de l'artère, dans le sens gare du Midi place Rouppe. Une seule voie, au centre, sera donc dédiée aux voitures. Ceci libérera une grande place pour les piétons et cyclistes, ces derniers disposeront d'une piste cyclable. Les trottoirs mesureront 14 mètres de large. Ils accueilleront les terrasses des cafés et restaurants - sur une surface maximum de 5 m2.

"L’avenue sera aussi ponctuée par deux pôles : un parvis devant le Palais du Midi, mettant en avant ses façades remarquables avec des bancs et une fontaine à eau ; et une petite place au niveau de la future station de métro Toots Thielemans où se trouvera l’œuvre d’art Pasionaria", explique la Ville. Tandis que 70 arbres et 168 arbustes et buissons seront plantés. Dans son communiqué, la Ville ne précise pas combien de places de parking seront supprimées.

Avec l'arrivée de la station Toots Thielemans à l'entrée de l'avenue, la Ville compte faire de cette artère une entrée de ville digne de ce nom, un lien entre la gare du Midi et le centre-ville.