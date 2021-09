Le test aura lieu entre le 20 septembre et le 17 décembre 2021, dans la partie en cul-de-sac entre l’école et l’avenue de l’Aulne.

L’avenue du Vossegat ne sera bientôt plus accessible aux véhicules du moins du lundi au vendredi de 8h à 8h30. Les autorités uccloises ont en effet décidé, en collaboration avec l’école du Val Fleuri, de réaliser un test. Du 20 septembre au 17 décembre, la partie en cul-de-sac de l’avenue du Vossegat (entre l’école et l’avenue de l’Aulne) sera fermée à la circulation.

"La mesure, sollicitée par le comité des parents, vise à garantir une sécurité maximale aux enfants, créer un cadre apaisé et convivial favorisant les contacts sociaux et améliorer la qualité de l’air aux abords de l’école", indique la commune dans une lettre.

Une barrière mobile sera placée au début de la rue au moment de l’ouverture de l’école. Les véhicules motorisés (voitures, motos, cyclomoteurs…) ne pourront pas accéder à la voirie pendant 30 minutes. Seuls les piétons et cyclistes ont accès au site.

Les habitants de la rue et les personnes garées peuvent toutefois utiliser leur véhicule, "mais à l’allure du pas et en cédant le passage aux piétons et aux cyclistes".

Un "Kiss and Ride" sera installé au carrefour. La commune conseille aux parents de se garer à proximité, par exemple dans le parking du supermarché Carrefour (rue Gatti de Gamond 60).