L'échevin Open-VLD Quentin van den Hove a jeté un sacré pavé dans la mare ce jeudi en proposant de quadrupler le tarif de la carte riverain. Soit, de passer de 28 euros à 120 euros. La proposition de l'échevin a surpris le collège schaerbeekois car, d'une part, il n'est pas en charge de la matière stationnement (c'est sa collègue Groen Adelheid Byttebier) et, d'autre part, il ne s'est pas concerté avec l'ensemble du collège schaerbeekois.

Qu'à cela ne tienne, Quentin van den Hove assume et place ses arguments : "ma conviction personnelle est le prix de la carte stationnement n'est pas le bon prix car il ne respecte pas le marché. Sur Schaerbeek, la demande est très forte. Alors, soit on crée plus d'offre, soit le prix monte. Ici, on n'a ni l'un ni l'autre. La carte à 28 € n'a aucun impact sur le stationnement schaerbeekois. La pression reste énorme et aucun opérateur privé ne construit de parking. Cela signifie qu'il y a bien un problème de prix."

Le libéral flamand propose donc que chaque Schaerbeekois paye le juste prix. Soit 120 euros. "Les recettes reviendront directement à la mobilité schaerbeekoise via des primes à la mobilité douce, la création de parkings souterrains, la baisse d'autres tarifs, etc." La proposition de l'édile s'inscrit dans une discussion plus vaste, entre la région et les communes, sur l'augmentation générale du prix du stationnement dans la région capitale."

Dans les couloirs de l'hôtel communal schaerbeekois, on reconnaît qu'une discussion sur une réforme du stationnement est en cours, que les tarifs vont forcément augmenter. Mais il n'a pas encore été question de montants précis.