Autogrill, la société qui exploite le KFC de la gare du Nord, estime avoir été trompée par la Stib et par la Région. Elle juge qu’elles sont coupables de manquements à leurs obligations d’information, relaie L’Echo. Elle réclame ainsi 7 millions d’euros à la Stib et à la Région bruxelloise.

Souvenez-vous, en juin 2019, l’ouverture du Kentucky Fried Chicken attirait les foules dans le bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), qui héberge la gare du Nord. L’enseigne devait y rester au moins dix ans mais la durée de la concession d’exploitation accordée en juin 2018 par la Stib à Autogrill, la société italienne qui détient la franchise KFC, n’aura pas fait long feu.

C’est en octobre 2019 que les responsables d’Autogrill apprennent que le bâtiment CNN est venu et que les nouveaux propriétaires, Axa Banque, envisagent de rénover ce bâtiment. Cela induit de facto que le KFC doit fermer ses portes et une résiliation de la convention d’exploitation. KFC doit donc quitter les lieux pour le 30 avril 2021 au plus tard.

Dans un courrier faisant suite à une mise en demeure, la Région bruxelloise a estimé que la vente du bâtiment CCN avait été annoncée au moment de l’appel d’offres du mois d’août 2018 et que celle-ci devait donc être connue d’Autogrill. De son côté, Autogrill a décidé d’ attaquer la Stib et la Région bruxelloise en justice. La société qui exploite le KFC de la gare du Nord estime avoir été trompée et juge qu’elles sont toutes deux coupables de manquements à leurs obligations d’information.

Une solution à l’amiable peut encore être trouvée mais en attendant, la société a enclenché un plan de licenciement collectif pour les 22 travailleurs de l’enseigne, poursuit L’Echo. Aujourd’hui, Autogrill, en fonction des frais encourus et du manque à gagner, réclame plus de 7 millions d’euros à la Stib et à la Région.