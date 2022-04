C’est un acteur clé de la "micromobilité" bruxelloise qui se retrouve dans une délicate situation. Billy Bike a requis une réorganisation judiciaire auprès du tribunal de l’entreprise de Bruxelles et cherche un repreneur, indiquent nos confrères de L’Écho.

Selon le quotidien économique, la pandémie a ralenti l’activité de Billy Bike, également mis en difficulté par l’approvisionnement, l’augmentation des prix des matières premières.

"En temps de crise, il nous a manqué un acteur économique solide à nos côtés, pouvant continuer à financer notre développement", a indiqué au journal le patron, Pierre de Schaetzen.

Lancée en 2017 et active sur 143 communes bruxelloises, la société compte actuellement 600 vélos en "free-floating" sur le territoire régional. En 2020, Billy Bike avait lancé un crowdfunding permettant de récolter plus de 200.000€ pour augmenter sa flotte et passer le cap de la crise sanitaire. Une crise qui s’est avérée plus longue que prévu avec des conséquences sur la viabilité de la société…