Après Bruxelles-Ville, Etterbeek et Koekelberg, d'autres communes emboîtent le pas.

Après Bruxelles-Ville, Etterbeek et Koekelberg, les communes d'Anderlecht, Uccle, Saint-Gilles et Schaerbeek ont également adopté une motion visant à déclarer l'urgence climatique et écologique.

Par cette motion, les différents collèges communaux sont invités à créer des groupes de travail et à adopter un plan climat ambitieux.

Le but de ces motions est de mettre l’accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de serre et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40% pour 2030 prévue par les accords de Paris.

Une motion qui survient alors que les manifestations nationales et internationales pour le climat se multiplient suite aux avertissements répétés des milieux scientifiques dont le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat).