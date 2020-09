Les libéraux bruxellois ont réalisé un sondage en interne afin d’établir une ligne de conduite claire en matière de mobilité. Explications.

Projet de péage urbain, fermeture du bois de la Cambre, développement des pistes cyclables, généralisation de la zone 30 au 1er janvier 2021, etc. La mobilité évolue constamment dans la capitale et le gouvernement bruxellois PS, Ecolo et Défi met un point d’honneur à développer la mobilité douce sous cette législature.

Sur les intentions, le MR, dans l’opposition à la Région, se montre globalement d’accord avec le gouvernement mais c’est sur la méthode que des divergences de points de vue apparaissent. Afin d’établir une ligne de conduite claire dans leur politique de mobilité, les libéraux ont réalisé un sondage de 500 de leurs membres visant à définir les lignes de force libérales et mettre en exergue les différences d’approches avec l’actuel gouvernement. Parmi les enseignements du sondage, réalisé auprès de 500 participants, il apparaît que 65 % des sondés veulent plus de pistes cyclables et 85 % souhaitent qu’elles soient davantage sécurisées.

“Non, le MR n’est pas un parti opposé à la pratique du vélo, bien au contraire”, clament d’emblée les députés David Weytsman et Anne-Charlotte d’Ursel, également présidente de la commission Mobilité. Ils dressent, pour La DH, les principaux enseignements du sondage.