La pratique du vélo est en plein essor dans la capitale et de plus en plus de boxes vélos font leur apparition dans les rues afin de permettre aux Bruxellois de sécuriser leur deux-roues. La Région bruxelloise encourage fortement ce type de dispositifs, au point que les subsides proposés aux communes pour créer du stationnement vélo ont été augmentés l’année passée dans le cadre du plan de relance, passant de 30 000 euros à 75 000 euros.

Mais ces subsides ne sont attribués dans leur totalité qu'à condition que les boxes soient installés sur des emplacements de voiture. "Une hérésie, cela va juste contribuer à opposer les modes de transport", selon l'échevin de la Mobilité de Woluwe-Saint-Pierre.